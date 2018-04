Fietser naar ziekenhuis 26 april 2018

02u42 0

Een 25-jarige man uit Herk-de-Stad werd dinsdagavond even voor 19 uur met de ziekenwagen naar het UZ Gasthuisberg gebracht, nadat hij op de Celestijnenlaan in Heverlee met zijn fiets ten val was gekomen. Hij reed met hoge snelheid op het fietspad en ging toen hard remmen met gebruik van alleen de voorste rem. De fietser ging als gevolg daarvan overkop en tegen de grond. Hij hield aan de valpartij een hoofdwonde en pijnlijke schouder over. De man was niet in levensgevaar. (ADPW)