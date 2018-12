Fietser naar ziekenhuis na valpartij ADPW

14 december 2018

12u20

Een 18-jarige student uit Bertem werd donderdag even voor middernacht met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis, nadat hij in de Diestsestraat met zijn fiets ten val was gekomen. Er was geen alcohol noch een derde in het spel. De oorzaak van de valpartij was een gebroken fietsketting. De student hield aan de valpartij een pijnlijke knie over.