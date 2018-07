Fietser naar ziekenhuis na valpartij 26 juli 2018

Een 59-jarige fietser uit Leuven is maandag buiten bewustzijn geraakt nadat hij ten val was gekomen op de Zuiddijk in Haacht. Dat gebeurde zo rond 18 uur. De Leuvenaar werd naar het Gasthuisbergziekenhuis overgebracht. (ADPW)