Fietser naar ziekenhuis na botsing ADPW

05 december 2018

Dinsdagavond even voor 17 uur kwamen twee fietsers op het fietspad op de Tiensevest ter hoogte van het station met mekaar in aanrijding. Hun sturen haakten in mekaar tijdens het inhalen en daarbij kwam één van hen, een 21-jarige man uit Antwerpen, ten val. Het slachtoffer hield aan de valpartij verschillende schaafwonden over. Hij werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis voor verzorging.