Fietser naar ziekenhuis na botsing met wagen ADPW

08 maart 2019

12u27 0

Een 33-jarige fietser uit Herent werd vrijdagochtend even voor 8 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg, nadat hij in de Herestraat ter hoogte van het Lemmensinstituut in aanrijding kwam met een personenwagen. Dat gebeurde op een oversteekplaats voor fietsers. De bestuurder van de wagen, die tegen lage snelheid reed, merkte de fietser te laat op. De fietser vloog over de motorkap om vervolgens met een klap tegen de grond te gaan. Hij klaagde van rugpijn en pijn aan de ribben en had enkele schaafwonden opgelopen.