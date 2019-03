Fietser naar ziekenhuis na botsing met pizzakoerier ADPW

07 maart 2019

13u49 1

Een 44-jarige fietser uit Herent raakte woensdagavond omstreeks 20 uur lichtgewond, toen hij op het kruispunt van de Brabançonnestraat en de Dekenstraat in Leuven in aanrijding kwam met een pizzakoerier met bromfiets. De bestuurder van de fiets kwam ten val en had last van een pijnlijk been. Hij zou later zijn huisarts raadplegen. Beide bestuurders legden een negatieve ademtest af.