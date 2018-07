Fietser naar ziekenhuis na aanrijding met wagen 06 juli 2018

In de Burchtstraat is gisterochtend een fietser in aanrijding gekomen met een auto. De 20-jarige man uit Lubbeek kwam uit de richting van het Engels Plein en fietste in de richting van de Keizersberg. Hij werd ingehaald door een 33-jarige man uit Tielt-Winge die met zijn auto uit de richting van de Havenkant kwam en ook de Burchtstraat in reed. Hij haalde hierbij de fietser in. Door een plots manoeuvre botste de fietser tegen de auto en geraakte hierdoor gewond aan het hoofd. Er werd een ziekenwagen ter plaatse gevraagd en de fietser werd overgebracht naar het ziekenhuis met lichte verwondingen. De politie stelde een proces-verbaal op. (KAR/ADPW)