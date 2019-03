Fietser naar ziekenhuis na aanrijding met auto ADPW

05 maart 2019

Een 20-jarige fietser uit Herk-de-Stad is maandagavond om 21 uur gewond geraakt toen hij op de oversteekplaats op de Naamsepoort in Leuven werd aangereden door een personenwagen. De verkeerslichten stonden op het ogenblik van de aanrijding op knipperen wegens een defect. De fietser stak over op het ogenblik dat de automobilist stapvoets het kruispunt kruiste. Door de klap sloeg de fietser tegen de grond. Hij hield aan de aanrijding een bebloed aangezicht en pijn aan de linkerpols over. Er kwam een ziekenwagen ter plaatse, maar het slachtoffer wilde niet door hen worden vervoerd. Hij stond erop zélf naar het ziekenhuis te gaan voor verzorging.