Fietser loopt gebroken schouder op 02 februari 2018

Een 50-jarige fietser uit Wilsele liep gisterochtend even voor 8.30 uur een gebroken schouder op nadat hij op het fietspad langsheen de Meerdaalboslaan in aanrijding was gekomen met een fietser die van uit de tegenrichting kwam aangereden.





De twee fietsen haakten in mekaar en de vijftiger ging met een klap tegen de grond. Hij werd met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Daar werd hij geopereerd. De tegenpartij, een 30-jarige man uit Oud-Heverlee, raakte niet gewond. (ADPW)