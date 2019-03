Fietser lichtgewond KAR

01 maart 2019

Een fietser is donderdagochtend op de Leuvense ring aangereden. De 37-jarige Leuvenaar reed met zijn fiets aan de buitenzijde van de ring van de Parkpoort naar de Naamsepoort toen er net een auto uit de Broekstraat kwam gereden. De 40-jarige man uit Lasne had de fietser niet gezien terwijl hij met zijn auto de ring op reed in de richting van de Parkpoort. De fietser kwam ten val, maar werd enkel licht gewond. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.