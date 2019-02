Fietser lichtgewond na botsing op Diestsesteenweg ADPW

15 februari 2019

Op de Diestsesteenweg in Kessel-lo werd donderdagochtend een fietser aangereden. De 58-jarige man uit Kessel-Lo reed met zijn fiets over het fietspad in de richting van Diest toen een automobilist vanop de steenweg de Rerum Novarumlaan insloeg. De 25-jarige bestuurder uit Bertem merkte de fietser te laat op en het kwam tot een aanrijding. De fietser werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.