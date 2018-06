Fietser lichtgewond na aanrijding met voetgangertje 26 juni 2018

02u40 0

Een 15-jarige uit Bierbeek is gisteren omstreeks 7.45 uur lichtgewond geraakt op de Geldenaaksebaan in Heverlee.





De scholier kwam er in aanrijding met een 10-jarige voetganger. Het jongetje was met zijn moeder op weg naar school toen het plots de straat overstak zonder te kijken. De fietser kon het jongetje niet meer ontwijken en kwam ten val. Hij werd ter plaatse verzorgd. De 10-jarige had geen verzorging nodig. (KAR)