Fietser krijgt boete nadat hij smartphone gebruikt als fietslicht KAR

07 december 2018

Een fietser die de Leuvense politie dacht te slim af te zijn, heeft uiteindelijk dieper in zijn buidel moeten tasten. De politie controleerde afgelopen week op zichtbaarheid van de fietsers. Een van hen gebruikte de zaklampfunctie van zijn smartphone toen hij de controle zag. De fietser kreeg uiteindelijk een zwaardere boete omdat het verboden is met een mobiele telefoon in de hand te fietsen. Verder kregen 88 fietsers een bekeuring omdat ze geen zichtbare fietsverlichting hadden. Ook een skateboarder die zich met zijn skateboard op de openbare weg bevond, kreeg een bekeuring omdat hij geen verlichting had. Vier bestuurders van auto’s gebruikten hun mobiele telefoon achter het stuur en kregen een boete. Net als 32 andere bestuurders die verkeerd geparkeerd stonden.