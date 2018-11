Fietser knalt tegen auto en breekt sleutelbeen Andreas De Prycker

09 november 2018

Een 19-jarige man uit Bertem is donderdagavond even voor 22 uur op de Tervuursevest op het terrein van het Sportkot met zijn fiets tegen een geparkeerde auto geknald. De fietser belandde op de grond en verloor even het bewustzijn. Het slachtoffer werd na het toedienen van de eerste zorgen ter plaatse met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Hij herinnerde zich niets van de feiten. De fietser hield aan het voorval een lichte hersenschudding en een gebroken sleutelbeen over. De man legde een negatieve ademtest af.