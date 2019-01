Fietser in ziekenhuis na valpartij ADPW

08 januari 2019

Een 46-jarige man uit Lubbeek is dinsdagmorgen even voor 7 uur met zijn fiets op de Trolieberg in Kessel-Lo ten val gekomen. Een voorbijgangster trof de man liggend op de grond naast zijn fiets aan. Zij verwittigde de hulpdiensten die een ziekenwagen ter plaatse stuurden. Het slachtoffer klaagde van pijn in de nek en werd voor verzorging overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De omstandigheden waarin de man ten val kwam zijn niet gekend.