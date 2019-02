Fietser houdt bloedend gezicht over aan botsing ADPW

20 februari 2019

14u16 0

Een 28-jarige fietser uit Leuven werd dinsdagavond omstreeks 23 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. De man stak de Tiensepoort al fietsend over en werd daar aangereden door een auto die uit de tegengestelde richting kwam en linksaf sloeg. De fietser ging tegen de grond terwijl de bestuurder van het aanrijdend voertuig verder reed in de richting van het station. Het slachtoffer hield aan de aanrijding een bloedend aangezicht over en klaagde van pijn aan een arm en de tanden. Een getuige, die achter het slachtoffer fietste, zag hoe de fietser voor hem door het afslaande voertuig werd geraakt en tegen de grond ging. Er werd een proces-verbaal opgesteld voor een aanrijding met vluchtmisdrijf.