Fietser gewond bij aanrijding 28 mei 2018

Een 35-jarige Leuvenaar is zaterdag om 17 uur na een verkeersongeval met een ziekenwagen naar het Heilig-Hartziekenhuis overgebracht. De man stak met zijn fiets de Naamsevest over toen hij werd gegrepen door een wagen. Omdat achter een personenauto ook een lichte vrachtwagen aan de oversteekplaats stopte om de fietser over te laten, zag deze niet dat er op de linkerrijstrook nog een personenwagen kwam aanrijden. Ook de bestuurder van de wagen merkte de fietser, die tegen de grond viel, te laat op. (SPK)