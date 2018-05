Fietser gewond aan gezicht 18 mei 2018

0

Een 18-jarige fietser uit Landen raakte gistervoormiddag omstreeks 10 uur lichtgewond in het aangezicht, toen hij in de Kardinaal Mercierlaan in Leuven in aanrijding kwam met een auto. De fietser reed op het fietspad en werd ter hoogte van de parking van voetbalclub OHL aangereden toen een auto het fietspad kruiste. De tiener kwam met een klap op de grond terecht.





Hij werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis.





(KAR)