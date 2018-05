Fietser door achterruit 18 mei 2018

Een 28-jarige fietser uit Heverlee raakte donderdag even na de middag lichtgewond toen hij in de Spaanse Burchtlaan in Leuven tegen een geparkeerde auto reed en door de achterruit ging. De man voelde zich net voor de aanrijding duizelig waardoor hij de controle over het stuur van de fiets verloor. Hij hield aan de aanrijding enkele snijwonden aan de arm over. Hij klaagde ook van koppijn. De twintiger ging zelf zijn huisarts raadplegen. (KAR)