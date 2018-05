Fietser breekt schouder door kapotte ketting 25 mei 2018

Een 30-jarige man uit Bierbeek is gisternamiddag even na 13 uur met een gebroken schouder overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De man was op de Tiensesteenweg ten val gekomen met zijn fiets na een probleem met zijn ketting. (ADPW)