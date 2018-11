Fietser breekt hand nadat verdwijnpaal omhoog komt Andreas De Prycker

09 november 2018

14u42 1

Een 58-jarige fietser uit Heverlee is vrijdag omstreeks 10 uur in de Diestsestraat ten val gekomen toen een verdwijnpaal onverwachts naar boven kwam. De vijftiger werd met de ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. Hij hield aan de valpartij een gebroken hand over. De man legde een negatieve ademtest af.