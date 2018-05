Fietser botst met auto 25 mei 2018

02u55 0

Een 47-jarige fietser uit Tremelo is gisteren even na 9 uur lichtgewond toen hij op een fietspad langs de Tiensesteenweg in Heverlee tegen een auto botste. De auto wilde vanaf de steenweg een parking oprijden en had de fietser, die in dezelfde richting als de wagen reed, niet opgemerkt. De fietser kon niet meer remmen, knalde tegen het voertuig en ging met een klap tegen de grond. Hij liep daarbij een hoofdwonde op en moest naar het ziekenhuis. (ADPW)