Fietser blaast positief

Dinsdagavond omstreeks 22.30 uur reed een fietser achterin op een wagen in de Parkstraat in Leuven. De bestuurder van de wagen, een 23-jarige man uit Opwijk, reed in de Parkstraat richting de Geldenaaksevest. Hij draaide zijn garage in, maar moest dit in twee manoeuvres doen, omdat de bocht te kort was.





De fietser reed in de Parkstraat in de richting van de Naamsestraat en reed achter op de wagen. Na de aanrijding gooide hij zijn fiets op de wagen. De fietser, een 26-jarige man uit Kortenberg, legde een positieve ademtest af. Hij werd lichtgewond overgebracht naar UZ Gasthuisberg. (ADPW)