Fietser aangereden KAR

06 januari 2019

15u28 0

Een fietser is vrijdagavond aangereden in de Sluisstraat in Leuven. De 27-jarige Leuvenaar kwam uit de richting van de Vaartkom toen er een auto uit een ondergrondse parkeergarage reed. De 47-jarige bestuurder uit Hoegaarden had de fietser niet op tijd gezien en het kwam tot een aanrijding. De fietser kwam ten val en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.