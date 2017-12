Fietsendieven op heterdaad betrapt 02u44 0

Twee mannen hebben donderdagavond om 18.30 uur geprobeerd om het slot van een fiets door te knippen aan het station van Leuven.





De politie kreeg daarover een melding binnen en stuurde er enkele minuten later een patrouille in burger op af. De agenten konden de dieven op heterdaad betrappen. De twee dertigers, die illegaal in het land verbleven, waren dronken. Ze werden allebei opgepakt en onmiddellijk gedagvaard voor de poging tot diefstal. Ze zullen binnen de maand voor de Leuvense rechter moeten verschijnen.





(ADPW)