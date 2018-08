Fietsendieven lopen tegen de lamp 16 augustus 2018

Dankzij alerte getuigen slaagde de Leuvense politie er dinsdagnamiddag in op korte tijd aan het station van Leuven twee keer twee professionele fietsendieven te vatten.





Het eerste duo, woonachtig in Charleroi, probeerde in een fietsenstalling op de Tiensevest ter hoogte van de gebouwen van Groep T een dure plooifiets te stelen. Ze probeerden het slot van de fiets door te slijpen met een kleine slijpschijf. Toen dat niet onmiddellijk lukte, gingen ze er vandoor. Een getuige had alles gefilmd met zijn gsm en gaf de politie telefonisch een goede persoonsbeschrijving van de twee. De verdachten konden even later door de politie in de buurt worden aangetroffen. De twee werden overgebracht naar het commissariaat. Even later meldde een andere getuige dat twee andere mannen op dezelfde locatie probeerden om fietsen te stelen. Zij werden op heterdaad betrapt. In hun rugzak zat een tang om fietssloten door te knippen. Ook dit duo, twintigers zonder verblijfspapieren, werd overgebracht naar het commissariaat. Het parket werd van de feiten in kennis gesteld en stelde een onderzoeksrechter aan. (ADPW)