Fietsendief slaapt roes uit in de cel 30 juni 2018

Een politiepatrouille heeft donderdagavond even na 22 uur een fietsendief betrapt.





Een 22-jarige uit Heers stal op de Oude Markt een kinderfiets, reed er enkele meters mee om de fiets vervolgens weg te gooien en kapot te stampen. Hij was in het gezelschap van drie vrienden. Ze waren allen onder invloed van alcohol. De twintiger weigerde zijn identiteitskaart te geven en zette het op een lopen.





Zowel een van de agenten als de verdachte viel op de grond bij het overmeesteren. De inspecteur raakte daarbij gewond.





De twintiger bleef zich weerspannig gedragen maar kon uiteindelijk geboeid worden. Hij mocht zijn roes uitslapen in de cel.





Naast een proces-verbaal voor openbare dronkenschap werd een pv voor weerspannigheid en diefstal opgesteld. (KAR)