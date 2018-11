Fietsendief riskeert jaar cel KAR

07 november 2018

15u23 3 Leuven Een fietsendief, die actief was aan het station van Leuven, riskeert een jaar cel.

Mounir E.K. werd op 6 augustus vorig jaar gecontroleerd in de fietsenstalling. Hij had een kniptang en zaagbladen op zak. E.K. werd ook herkend in twee andere dossiers van diefstallen. Op camerabeelden was hij te zien toen hij met een gestolen fiets de stalling verliet. De man droeg telkens dezelfde jas en in zijn gsm stonden foto’s van de gestolen fietsen. In mei werd E.K. nog veroordeeld voor diefstal en hij kreeg vier GAS-boetes voor winkeldiefstallen, maar dat belette hem niet om verder te doen.

De procureur vorderde een jaar cel en 1.600 euro boete. E.K. daagde zelf niet op in de rechtbank. Vonnis op 5 december.