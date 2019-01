Fietsendief op heterdaad betrapt Stefan Van de Weyer

27 januari 2019

10u13 0 Leuven Een politieteam in burger betrapte zaterdagavond in de fietsenstalling ter hoogte van het station in Leuven een fietsendief op heterdaad. Het ging om een 24-jarige man uit Vorst, die eerder al soortgelijke feiten pleegde.

De agenten in burger merkten de man op toen hij in de stalling ronddwaalde en daarbij veel aandacht vertoonde voor de gestalde fietsen. De kerel was zeker geen onbekende voor de politie, hij werd eerder al opgepakt voor fietsdiefstallen. Na wat rondkijken wandelde de verdachte naar buiten met een groene mountainbike van het merk Scott. De agenten hielden de man tegen en vroegen hem naar de herkomst van de fiets. Hij probeerde er zich nog vanaf te maken door te zeggen dat hij de fiets gevonden had.

De fietsendief werd overgebracht naar het commissariaat waar proces-verbaal werd opgesteld. De gestolen fiets staat voorlopig in het commissariaat tot de rechtmatige eigenaar zich meldt. Op facebook en twitter van politie Leuven werd een foto van de fiets geplaatst. Vorige week nog maakte de verantwoordelijken van Velo melding van een verhoogde activiteit van fietsendieven in de fietsenstalling aan het station.