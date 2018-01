Fietsendief naar gevangenis 02u28 0

Een ploeg van de spoorwegpolitie van Leuven kon een 43-jarige Roemeense man vatten die gezocht werd als verdachte van een tiental fietsdiefstallen uit de fietsenstalling onder het stadskantoor in Leuven. De auto van de verdachte werd vlakbij gevonden, met daarin een fiets die even daarvoor gestolen was. Het verdere onderzoek is in handen van de recherche van politie Leuven.





De man werd opgesloten in de hulpgevangenis van Leuven voor het uitzitten van een gevangenisstraf van twee jaar waarvoor hij al eerder veroordeeld werd. (ADPW)