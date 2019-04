Fietsen gestolen uit studentengebouw ADPW

11 april 2019

Onbekenden gingen er woensdagnacht in een studentenpand vandoor met vier fietsen die toebehoorden aan de bewoners. De fietsen stonden gestald in de inkomhal van het studentengebouw in de Heilige Geeststraat. De deur van het gebouw was niet slotvast. Van de daders ontbreekt elk spoor.