Fietsdieven op heterdaad betrapt op het Smoldersplein 20 juli 2018

02u29 0 Leuven Een alerte politiepatrouille heeft woensdagnamiddag twee fietsdieven op heterdaad betrapt op het Smoldersplein.

De twee mannen van 49 en 58 jaar oud waren van Charleroi naar Leuven afgezakt en hadden het gemunt op de fietsen uit een stalling op het Smoldersplein. In de schaduw van het gerechtsgebouw werden ze opgemerkt terwijl ze aan een fiets aan het prutsen waren. Ze werden meteen ingerekend en bleken een rugzak mee te hebben waarin een grote kniptang en twee doorgeknipte sloten staken. Ze waren niet aan hun proefstuk toe, want de fiets waarmee ze zelf rondreden bleek enkele dagen daarvoor gestolen te zijn aan het Entrepot aan de Vaartkom. Deze gemerkte fiets werd aan de eigenaar teruggegeven. Het tweetal werd meegenomen door de politie en er werd proces-verbaal opgesteld.





In 2017 registreerde de Leuvense politie 1.713 fietsdiefstallen en konden er 20 fietsdieven op heterdaad gevat worden. Nog eens 41 anderen werden op basis van verder onderzoek opgespoord. Ook bij het ophalen van verkeerd gestalde fietsen treft de politie geregeld gestolen fietsen aan. Woensdag werden tijdens een ruimingsactie op het Martelarenplein nog 68 verkeerd gestalde fietsen geruimd en overgebracht naar de fietscentrale. Om een teruggevonden fiets bij de eigenaar terug te krijgen is het belangrijk dat eigenaars hun fietsen ook laten graveren. (ADPW)