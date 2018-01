Fietsdieven betrapt 22 januari 2018

02u33 0

Dankzij een alerte getuige die de politie belde, konden vrijdagnacht twee mannen -beiden rond de 50- op heterdaad betrapt worden terwijl ze op de Martelarenlaan een fiets probeerden te stelen. De getuige zag hoe het duo rond 2 uur aan een fiets stonden die met een ketting was vastgemaakt aan een verkeerspaal. De patrouille die ter plaatse ging, kon één verdachte betrappen met een handzaag in de hand. De man werd opgepakt en even later kon de politie ook zijn gevluchte kompaan oppakken. De fietsdieven werden overgebracht naar het commissariaat voor verder onderzoek. Er werd een proces-verbaal opgesteld. (BMK)