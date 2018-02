Fietsdiefstallen gedaald met drie procent 24 februari 2018

02u44 0 Leuven De Leuvense politie heeft vorig jaar 1.713 fietsdiefstallen geregistreerd. Dat zijn er 54 minder dan in 2016, oftewel een daling met 3,1 procent.

Gemiddeld werden vorig jaar maandelijks 142 fietsdiefstallen aangegeven. Pieken waren er traditioneel in maart (190) en oktober (185), de 'dalen' waren voor januari (80) en december (89). Wat dagen betreft, bleek er een groter risico te zijn op woensdag, donderdag en vrijdag - en dan vooral 's nachts.





Stationsomgeving

Het merendeel van de fietsen werd gestolen in Leuven-centrum: 1.334 aangiftes, oftewel 77,9 procent. Voorts waren er 232 aangiftes in Heverlee (13,5 procent), 123 in Kessel-Lo (7,2 procent) en 24 in Wilsele-Wijgmaal (1,4 procent). De grootste hoeveelheid meldingen kwam uit de stationsomgeving (Martelarenplein en Professor Van Overstraetenplein).





Aangifte doen van een fietsdiefstal, kan uiteraard in een politiecommissariaat. Maar slachtoffers kunnen zich ook tot het e-loket wenden. In 2017 maakten 257 slachtoffers (15 procent) hier gebruik van. Van de 1.713 gestolen fietsen waren er 887 gemerkt met een registratienummer (51,8 procent). Daar zaten 335 fietsen van vzw Velo bij, en nog eens 75 van de KULeuven. (ADPW)