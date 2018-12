Fietsdief op heterdaad betrapt Stefan Van de Weyer

10 december 2018

14u00 0 Leuven De politie van Leuven betrapte zondagochtend rond 8.15 uur een man die een fiets wilde stelen in de fietsenstalling onder het station. De verdachte had de zadelpen van een andere fiets losgemaakt en probeerde met deze pen het fietsslot van een andere fiets stuk te draaien.

Hij werd echter hierbij op heterdaad betrapt door de politie. De 23-jarige man uit Leuven is bij de politie en het gerecht gekend voor gelijkaardige feiten. Het parket dagvaardde hem daarom onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. De man zal begin januari voor de rechter in Leuven moeten verschijnen op verdenking van diefstal van de zadelpen en poging tot fietsdiefstal.