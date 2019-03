Fietsbrug Tivoli weer open, maar stad vergeet verbodsbord weg te halen… Bart Mertens

04 maart 2019

Fietsbrug Tivoli is sinds vandaag weer open. Een grote toestroom aan fietsers kwam niet meteen op gang. De reden? De stad vergat om de verbodsborden weg te halen.

Zoals beloofd is fietsbrug Tivoli weer open voor fietsers en voetgangers, zij het met een tijdelijk brughoofd. Nog tot 10 april kunnen fietsers en voetgangers de brug gebruiken. Pas op 1 juli zijn de werkzaamheden definitief afgelopen, maar het feit dat de brug tijdelijk open is tot 10 april wordt bijzonder gewaardeerd door de fietsers. “Uiteraard is dat een verbetering”, aldus één van de fietsers die er vanmorgen passeerde. Wel één klein probleem: de stad was vergeten om de verbodsborden aan beide kanten van de brug tijdig weg te halen. Daardoor was de tijdelijke brug minder populair dan verwacht. Wellicht komt daar de komende dagen verandering in als de stad het schoonheidsfoutje rechtzet.

Fietstunnel

Intussen werkt de stad verder aan de bouw van een fietstunnel onder de Tiensesteenweg. Die zal uiteindelijk aansluiten langs de ene kant van de Tiensesteenweg op het fietspad in park Belle-Vue. Aan de andere kant komt de tunnel uit op een nieuw fietspad in de berm tussen de Adjudant Harboortstraat en de sporen. “De tunnel en het fietspad verbeteren de bereikbaarheid tussen Kessel-Lo en Heverlee en vormen een belangrijk onderdeel van de fietssnelweg Leuven-Tienen”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen).

Vanaf 10 april breekt de aannemer het tijdelijk brughoofd weer af. Vervolgens wordt er verder gewerkt aan de aansluiting van het nieuwe fietspad in de spoorwegberm met de bestaande fietsbrug Tivoli. “Vanaf 2 juli gaat de brug definitief weer open”, klinkt het.