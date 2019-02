Fietsbrug Tivoli tijdelijk weer open vanaf 4 maart Bart Mertens

27 februari 2019

14u30 1 Leuven Door de werkzaamheden aan de fietstunnel onder de Tiensesteenweg is fietsbrug Tivoli tot en met 1 juli 2019 afgesloten. Om de hinder voor fietsers en voetgangers zoveel mogelijk te beperken, bouwt de stad Leuven een tijdelijk brughoofd aan de fietsbrug. “Zo kan de brug van 4 maart tot 10 april tijdelijk weer open”, zegt schepen David Dessers.

Sinds eind januari bouwt de stad Leuven een fietstunnel onder de Tiensesteenweg. Voetgangers en fietsers kunnen na de werkzaamheden de Tiensesteenweg oversteken zonder auto’s te kruisen. De tunnel sluit langs de ene kant van de Tiensesteenweg aan op het fietspad in park Belle-Vue. Aan de andere kant loopt de tunnel uit op een nieuw fietspad in de berm tussen de Adjudant Harboortstraat en de sporen. Dat fietspad sluit aan op de bestaande fietsbrug Tivoli over de sporen. “De tunnel en het fietspad verbeteren de bereikbaarheid tussen Kessel-Lo en Heverlee en vormen een belangrijk onderdeel van de fietssnelweg Leuven-Tienen”, laat schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) optekenen.

Vanaf 2 juli gaat de brug definitief weer open Vervangend schepen van Openbare Werken Carl Devlies (CD&V)

Veel hinder

Om de funderingspalen voor het nieuwe brughoofd te bouwen en om het nieuwe fietspad aan te sluiten op de bestaande fietsbrug Tivoli moest de aannemer eind januari het bruggenhoofd langs de kant van de Adjudant Harboortstraat afbreken. “De stad beseft dat er veel hinder is maar we proberen tegemoet te komen aan de talrijke fietsers en voetgangers die deze route dagelijks nemen. Daarom beslisten we om een tijdelijk brughoofd te bouwen. Fietsbrug Tivoli kan hiermee vanaf maandag 4 maart tot woensdag 10 april weer open voor fietsers en voetgangers”, zeggen vervangend schepen van Openbare Werken Carl Devlies (CD&V) en schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen).

Vanaf 10 april breekt de aannemer het tijdelijk brughoofd weer af. Vervolgens wordt er verder gewerkt aan de aansluiting van het nieuwe fietspad in de spoorwegberm met de bestaande fietsbrug Tivoli. “Deze werkzaamheden laten het gebruik van de tijdelijke brug even niet meer toe maar vanaf 2 juli gaat de brug definitief weer open”, klinkt het.