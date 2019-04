Fiets met fietskar gestolen ADPW

09 april 2019

Onbekenden hebben maandagnacht in een schuur op de Holsbeeksesteenweg in Kessel-Lo een fiets met fietskar gestolen. Het hangslot van de deur van de schuur, die in de tuin op een dertigtal meter van de woning staat, werd geforceerd.