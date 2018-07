Fandag OHL 27 juli 2018

Het 'King Power at Den Dreef Stadion' is zaterdag het decor van de fandag van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven, kortweg OHL. Bekerwinnaar Standard Luik is om 18 uur de tegenstander. De wedstrijd is gratis voor alle OHL-fans. Zij zullen wellicht geen Standard op volle sterkte te zien krijgen, aangezien de competitie in 1A dit weekend van start gaat. Desalniettemin belooft de fandag een groots evenement te worden. Van 12 tot 13 uur kunnen de fans een stadiontour doen. Daarna worden de spelers van de eerste ploeg op een podium voorgesteld. Daarna volgt een handtekeningensessie. Ook de liefhebbers van vrouwenvoetbal kunnen hun hartje ophalen. Omstreeks 15 uur worden de vrouwen van OHL voorgesteld. Daarna volgt een optreden van 'De Party Band'.





Nadien speelt OHL dan tegen Standard. (ADPW)