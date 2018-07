Familiebar vanaf morgen open in stadspark 13 juli 2018

In het Leuvense stadpark kan je van 14 juli tot 12 augustus weer gezellig genieten van de Familiebar. "Want het Groot Verlof, dat is pure quality time voor héél de familie. De Familiebar is een ideale setting voor jong en oud met voor ieder wat wils. De bar is elke dag open, behalve op maandag. Kom tijdens de week genieten van je dagje verlof, of kom even bij na een drukke werkdag. In het weekend zijn er tal van leuke activiteiten op maat van jonge gezinnen. Zo zijn er steeds springkastelen, grime, (ont)spannende workshops en kan je boeken lezen uit de pop-up bib. Waag je aan breakdance of wordt helemaal zen met een sessie familieyoga. En wie zin heeft om te kubben, kan ter plaatse steeds een speelset ontlenen. Uiteraard is het steeds genieten van een gevarieerd drankaanbod, heerlijke foodtrucks én zomerse deuntjes van een dj. Kortom: de Familiebar is the place to be voor iedereen", meent Kris Peeters, coördinator van Leuvenement.





Alle info vind je op: www.hetgrootverlof.be. (ADPW)