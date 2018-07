Familiebar in Stadspark 16 juli 2018

In het Leuvense Stadpark kan je nog tot 12 augustus genieten van de Familiebar in het kader van zomeranimatie Het Groot Verlof. "De Familiebar is een ideale setting voor jong en oud met voor ieder wat wils. De bar is elke dag open, behalve op maandag. In het weekend zijn er tal van leuke activiteiten op maat van jonge gezinnen. Zo zijn er steeds springkastelen, grime, (ont)spannende workshops en kan je boeken lezen uit de pop-up bib. Ook breakdance en sessies familieyoga staan op het programma. De bezoekers kunnen een speelset kubben ontlenen in het Stadspark. En uiteraard is het steeds genieten van een gevarieerd drankaanbod, heerlijke foodtrucks én zomerse deuntjes van een dj", zegt Kris Peeters van organisator vzw Leuvenement. Meer info: www.hetgrootverlof.be (BMK)