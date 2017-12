Ezeltje op de loop voor knalvuurwerk 02u44 0

De Leuvense politie heeft dinsdagochtend een telefoontje gekregen van een postbode die in de Jan Davidtstraat in Kessel-Lo een dwergezel op straat zag lopen. Het diertje vertoonde lichte verwondingen aan de neus. Het beestje werd opgehaald door medewerkers van de Ezelstal Demerhof in Aarschot. Korte tijd later meldde de eigenaar van het beestje zich. Het dier was uitgebroken uit haar wei, enkele straten verder. De omheining was beschadigd, wat de verwondingen aan de snuit verklaart. De partner van het diertje stond nog rustig in de wei. Een buur wist te vertellen dat het dier wellicht was opgeschrikt door enkele knallen omstreeks middernacht, waarschijnlijk door het afsteken van vroeg vuurwerk. (ADPW)