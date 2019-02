Extra maatregelen… want Anuna (17) komt mee betogen Politie verwacht donderdag massa jongeren voor actie KlimaLeuven Bart Mertens/Andreas De Prycker

04 februari 2019

19u00 0 Leuven Nu donderdag komt niemand minder dan Anuna De Wever (17) mee betogen in Leuven voor een beter klimaat. De eerder verrassende afwezigheid van boegbeeld Anuna op de protestactie in Brussel leidt bij de Leuvense politie tot extra waakzaamheid. “Wij houden de vinger aan de pols. Wij verwachten alleszins een massa volk”, zegt Marc Vranckx van de Leuvense politie.

Het licht staat op groen. Dat laten de directies van de scholen weten naar aanleiding van de protestmars van KlimaLeuven nu donderdag door de Leuvense straten. Voorlopig schatten de hulpdiensten de opkomst in op zo’n 10.000 scholieren maar dat zou wel eens een onderschatting kunnen zijn. De reden? Anuna De Wever komt persoonlijk mee betogen voor een beter klimaatbeleid. Het boegbeeld van de zogenaamde ‘bosbrossers’ ruilt Brussel voor één keer in om het protest in Leuven te ondersteunen. “We willen in heel het land actief zijn met onze protesten”, aldus Anuna De Wever. “Donderdag stappen we mee in de mars in Leuven maar de week erna gaan we opnieuw naar Brussel. We willen onze boodschap brengen in zoveel mogelijk steden. En op het digitale platform van Youth4Climate op de site www.youth4climate.be kunnen medestanders zelf voorstellen doen om te komen tot een ambitieus klimaatbeleid.”

We willen actief zijn in alle steden van het land om onze boodschap uit te dragen Anuna De Wever

Met de aangekondigde komst van Anuna De Wever is de kans groot dat de geplande mars van KlimaLeuven veel meer jongeren dan verwacht naar Leuven zal lokken. Het Leuvense stadsbestuur nam dan ook de nodige maatregelen. Zo besloot het schepencollege dat er op donderdag 7 februari tussen 12 en 15 uur geen verkeer wordt toegelaten in de Naamsestraat tussen de Charles Deberiotstraat en de Grote Markt. Ook busverkeer is niet toegelaten op de Grote Markt, alsook in de Bondgenotenlaan tussen de Louis Melsenstraat en het Rector De Somerplein. Ook op het lijstje van reeds genomen maatregelen: verboden te parkeren tussen 11 en 16 uur in de Louis Melsenstraat en in de Charles Deberiotstraat voor gedeelte tussen het stadspark en de Naamsestraat.

We verwachten een massa volk in de Leuvense straten Marc Vranckx van de Leuvense politie

Het Leuvense stadsbestuur plant de komende dagen ook nog extra overleg met de hulpdiensten om de protestmars in goede banen te leiden. “Op dit ogenblik is het nog niet duidelijk hoeveel mensen er zullen deelnemen aan de klimaatmars. Wij houden de vinger aan de pols maar voorlopig is alles nog koffiedik kijken. Wij verwachten alleszins een massa volk tussen 12 en 3 uur. Vanaf 12 uur wordt er samengekomen op het Ladeuzeplein. Om 12.30 uur vertrekt de mars, om via een hele tocht door het centrum te eindigen op het Ladeuzeplein. Daardoor zullen de bussen van De Lijn inderdaad een aantal uur alternatieve routes moeten volgen. Zij mogen de binnenstad enkele uren niet in om verkeerschaos te vermijden”, zegt Marc Vranckx van de Leuvense politie.

Middenstand

Die laatste maatregel valt niet in goede aarde bij de Leuvense middenstand maar dat zal de organisatoren van de protestmars worst wezen. Het initiatief ontstond overigens bij enkele geëngageerde leerlingen van SALCO, Paridaens en HDC. De actieve steun van boegbeeld Anuna De Wever is welgekomen. “Wij zijn tot nu altijd naar Brussel getrokken maar we willen de leerlingen die niet kunnen gaan omdat ze te jong zijn of niet mogen ook een stem geven. We willen een laagdrempelige en vrijblijvende klimaatmars organiseren in Leuven, ter versterking van de wekelijkse actie in Brussel”, besluiten initiatiefnemers Gijs, Robbe en Raphaëlle.