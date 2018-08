Extra lift in Vesaliussite 28 augustus 2018

De stad Leuven investeert 60.000 euro in een meer toegankelijke Vesaliussite. Ook de KU Leuven en de aannemer leggen elk 60.000 euro op de tafel om de site onder meer te voorzien van een lift. "De toegang tot de cafetaria bleek niet optimaal", zegt schepen en kandidaat-burgemeester Carl Devlies (CD&V). "Toegankelijkheid is belangrijk en daarom hebben we besloten om extra middelen te investeren, onder meer in een hellend vlak maar ook in een extra lift. Aangezien er een bioscoop is gevestigd, vinden we het als stad belangrijk dat iedereen op een gemakkelijke manier toegang kan krijgen tot de site. We delen de kosten met de aannemer en de KU Leuven." (BMK)