Extra controles om Paasvakantie in te zettten: burgemeester Ridouani (sp.a) mee op pad met de politie Bart Mertens

07 april 2019

17u19 0 Leuven De politie stuurde vrijdagnacht extra patrouilles de baan op om de start van de paasvakantie zo rustig mogelijk te laten verlopen. Naast het fietsteam, de verkeerspolitie en een hondenteam, werden ook enkele ploegen in burger ingezet. In totaal werden 133 voertuigen en 64 personen aan een grondige controle onderworpen.

De controles resulteerden in een hele reeks processen-verbaal. Zo gingen 8 wildplassers die op heterdaad werden betrapt de bon op. De teams in burger die vooral oog hadden voor drugs betrapten 10 personen die in bezit waren van verboden middelen, voornamelijk cannabis. Een nachtwinkeluitbater kreeg een boete omdat hij alcohol verkocht aan minderjarigen. De verkeerspolitie verbaliseerde 4 bestuurders die te veel hadden gedronken. Van 2 van hen werd het rijbewijs ter plaatse voor 15 dagen ingetrokken. Een niet verzekerde bromfiets moest aan kant blijven staan, evenals een niet verzekerde auto.

Verblijfsdocumenten

Het fietsteam schreef dan weer een twintigtal processen-verbaal voor uiteenlopende verkeersovertredingen van fietsers zoals rijden zonder licht en het negeren van het rode verkeerslicht. Drie personen zonder geldige verblijfsdocumenten die werden betrapt, werden ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken. De acties van de teams werden op de voet gevolgd door burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) die een nachtje mee het terrein opging met de politie en zo kon ervaren hoe het er tijdens een drukke uitgaansnacht aan toe gaat in Leuven.