Extra controles in april 30 maart 2018

02u39 0

De politiediensten controleren in april extra op rijden onder invloed en op onaangepaste of overdreven snelheid. "Naar schatting 10 tot 15 % van alle ongevallen en 30 % van de ongevallen met dodelijk letsel zijn het gevolg van overdreven of onaangepaste snelheid", zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. In 2017 werden in Vlaams-Brabant 1.782.278 voertuigen gecontroleerd. 168.345 voertuigen waren in overtreding. (BMK)