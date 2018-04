Expo Tytgat week verlengd 10 april 2018

02u30 0

De tentoonstelling 'Edgard Tytgat. Herinnering aan een geliefd venster' loopt nog een week extra in M-Museum Leuven. "Wie deze paasvakantie de werken van Tytgat wil bewonderen, kan dat dus nog tot en met zondag 15 april in M-Museum Leuven. Daarna reist de succesvolle tentoonstelling naar het Stedelijk Museum Schiedam in Nederland. M brengt het universum van Edgard Tytgat (1879-1957) opnieuw tot leven met meer dan 70 werken uit museale en privé-collecties. De Brusselse kunstenaar was schilder, schrijver en graveur maar bovenalles een fantastische verhalenverteller. Met veel gevoel voor detail observeerde hij het dagelijkse leven of putte hij inspiratie uit de mythologie. Dat maakt zijn stijl ook zo uniek binnen de Belgische schilderkunst", aldus curatoren Peter Carpreau en Gust Van den Berghe. (BMK)