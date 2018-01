Expo rond Patrice Lumumba 02u30 0 Foto Vertommen Enkele bezoekers in Bib Tweebronnen, waar Patrice Lumumba even centraal stond. Leuven Hand in Hand tegen Racisme vzw heeft in Bib Tweebronnen een pop-uptentoonstelling rond de erfenis van Patrice Lumumba op poten gezet.

Gisteren was het exact 57 jaar geleden dat Patrice Lumumba met medeweten van de Belgische regering vermoord werd. Dat gebeurde nadat hij afgezet was als eerste democratisch verkozen premier van Congo. "Sindsdien is hij uitgegroeid tot een soort 'Afrikaanse Che Guevara' in de kunst", zegt Gert Huskens van Hand in Hand tegen Racisme vzw. "Tijdens het evenement werd onder meer slam poetry gebracht door Urban Woorden en toonden we een videomontage. Deze expo kaderde binnen een actie die oproept tot de dekolonisering van onze maatschappij." (BMK)