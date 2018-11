Expo ‘Religie-Helend-Verdelend’ van start in PARCUM Bart Mertens

07 november 2018

17u15 1 Leuven In PARCUM, het museum voor religie, kunst en cultuur in de Abdij van Park loopt vanaf 8 november de tentoonstelling ‘Religie-Helend-Verdelend’. Deze expo neemt de bezoeker mee in de delicate verhouding tussen religie, conflict en vrede. Tal van kunst- en cultuurobjecten illustreren hoe religie doorheen de geschiedenis zowel oorlog als verzoening teweeg bracht.

Vrede is de kern van vrijwel elke religie, toch worden vele conflicten gevoerd in naam van God. Conclusie? Religie verzoent, maar brengt tegelijk ook oorlog. Naar aanleiding van 100 jaar Wapenstilstand en de komst van de Vredesbeiaard in Abdij van Park onderzoekt PARCUM de betekenis van religie in conflicten en verzoening doorheen de tijd. “De tentoonstelling ‘Religie-Helend-Verdelend’ biedt geen pasklare antwoorden, maar laat de bezoeker nadenken over welke rol religie en levensbeschouwing kan spelen in de diverse samenleving van vandaag. In deze tentoonstelling presenteert PARCUM historische kunst- en cultuurobjecten in combinatie met werk van enkele internationale hedendaagse kunstenaars. Zo zal er werk te zien zijn van Yael Bartana (°1970, Israël), Michael Rakowitz (°1973, VS/Irak) en Wael Shawky (°1971, Egypte)”, aldus de organisatoren.

Praktisch

‘Religie-Helend-Verdelend’ loopt van 8 november tot en met 10 maart 2019 in PARCUM, Abdij van Park 7, 3001 Leuven. Tickets: € 10 (standaard), € 8 (kortinghouder), € 5 (12-18 jaar ), gratis voor -12 jaar. Meer info op www.parcum.be