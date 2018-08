Expo 'Living Lace Leuven' toont historische topstukken 08 augustus 2018

Kant - niet de filosoof maar wel de textiele kunstvorm - is springlevend. Studenten en docenten van acht Vlaamse academies, waaronder ook die van Leuven, stellen vanaf vandaag hedendaagse kantcreaties tentoon in de Romaanse Poort en de Predikherenkerk. Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a) en Initiatiefneemster Lieve Lams openden de expo gisteren in de kapel van de Romaanse Poort in de Brusselsestraat en trakteerden nadien met een receptie in het stadhuis. "Er worden niet enkel hedendaagse creaties getoond maar ook een aantal historische topstukken uit de collectie van kanthuis Serena. Die stukken worden uitzonderlijk aan het publiek gepresenteerd tijdens de tentoonstelling. Eén ding is duidelijk: kant is nog niet dood", zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a). (BMK)